Nonostante il magro rendimento, la Fiorentina è pronta a puntare ancora su Nzola. A gennaio si punta all'esterno... Estero!

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Niccolò Ceccarini in un suo articolo per tuttomercatoweb.com, la Fiorentina non ha intenzione di privarsi subito di Nzola nel prossimo mercato invernale, dunque è difficile che possa arrivare un rinforzo come punta centrale. Nonostante il magro rendimento dell'angolano, la società viola pensa ad andare avanti con lui ed è fiduciosa che si possa sbloccare definitivamente nel prosieguo del cammino.

I dirigenti viola piuttosto continuano a lavorare su una possibile alternativa per quanto riguarda l’esterno d’attacco. E se in Serie A sembra difficile trovare una soluzione, molto più concreta potrebbe essere una pista estera.