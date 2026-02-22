Corriere dello Sport-Stadio: il derby che vale doppio

Sul Corriere dello Sport-Stadio, in prima pagina si legge: “Vale doppio. Fiorentina, l'ora dell'aggancio: a 24 c'è il Lecce”. In sommario: “Incrocio derby: domani il Pisa al Franchi: tappa decisiva per la salvezza”, e in sottotitolo: “Vanoli si affida a De Gea, Dodo, Fagioli e Kean: caccia alla seconda vittoria di fila in campionato. Mandragora squalificato, Ndour vicino a Brescianini. Rugani in panchina, Gudmundsson può recuperare”.

A pagina 26 spazio alla Fiorentina. Il titolo dell'apertura legge: “Il senato risale in cattedra” e in sommario: “Dopo l'Europa rientrano i big con vista derby”. A pagina 27, invece, il taglio parla di “Rugani e Gud di fretta verso la panchina”; la spalla è dedicata infine a “Parisi all'esame di maturità”, col sommario che recita: “A due anni e mezzo dall'arrivo a Firenze è diventato uno degli insostituibili. Sta giocando il miglior calcio della carriera. Ora è chiamato al definitivo salto di qualità".