Volpecina: "Fiorentina favorita? Quando Italiano non è in serata, è in grado di perdere anche dalla Sambenedettese"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Giuseppe Volpecina, ex Napoli, ma anche Fiorentina:

“A Firenze tifo caldo, ma non capisco l'astio verso i napoletani”

“A Firenze ci tengono molto alla Fiorentina, sono molto calorosi e c’è molta passione. Astio verso i napoletani? Ultimamente, sì, non so perché, si somigliano. Ci dovrebbe essere un gemellaggio, hanno un nemico comune. Non mi piace questa cosa, prima non era così”.

“Quando la Fiorentina non è in serata, è capace di perdere pure dalla Sanbenedettese”

E sulla Partita di stasera: “Complicata, equilibrata. La Fiorentina è partita forte, ma ha rallentato, ma è così: ti mette in seria difficoltà quando è in serata, ma se non è così, è capace di perdere contro la Sambenedettese. Ad ogni modo, con tutto l’amore e il rispetto per la Fiorentina, il Napoli può benissimo battere la Viola”.