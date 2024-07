"Non è che siccome Pradè ha il portafoglio pieno, deve sperperare i soldi. Anche il Bologna aveva fatto un sondaggio per Kean ma.."

Questo pomeriggio il noto esperto di mercato Claudio Beneforti, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di analizzare la situazione attuale in casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il prossimo sarà sicuramente un campionato bellissimo, questo perchè alle prime 5 di questa stagione sicuramente si aggiungeranno il Napoli di Conte e probabilmente la Roma. Per le posizioni subito sotto sarà una lotta tra Bologna, Lazio e Fiorentina: quest’anno sarà molto piu difficile arrivare in Champions League rispetto all’ultima stagione. Napoli, Inter, Milan e Juventus non falliranno”.

“La Fiorentina vive la stessa situazione del Bologna”

Ha anche aggiunto: “Lo stallo sul mercato che sta vivendo la Fiorentina lo sta vivendo anche il Bologna: comprare giocatori adesso non è assolutamente facile. Comprare adesso significa dover tirar fuori tanti milioni per giocatori che magari non ne valgono. Se vai a prendere Pongracic lo paghi 15 milioni, se vuoi Bijol te ne chiedono 20, se cerchi Ioannidis te ne chiedono 30. Chiunque abbia fatto un campionato dignitoso vale queste cifre, e credo che non ne valga la pena. La squadre non possono buttare via i soldi e per questo credo che la calma sia la miglio cosa. Sono convinto che la Fiorentina farà molte altre operazioni, ma tutta questa frenesia adesso non deve esserci. E’ molto importante dare fiducia al gruppo di lavoro, non è che Pradè siccome ha il portafoglio pieno deve buttare i soldi a destra e sinistra”.

“Italiano e Sartori lavorano a braccetto: Motta è già un lontano ricordo”

Ha parlato anche dell’ambientamento di Italiano al Bologna: “Smentisco categoricamente qualsiasi tipo di voce su eventuali diverbi tra lui e Sartori. Non esiste alcun scricchiolio, chi dice che tra i due ci sono problemi per quello che riguarda il mercato dice una solenne bugia. Sartori e Italiano vivono in simbiosi a Casteldebole dalla mattina alla sera, confrontandosi su tutti i temi correnti. Il direttore sportivo è contentissimo dell’essere passato da un tecnico come Thiago Motta ad uno come Italiano”.

“Anche il Bologna ci ha provato per Kean, ma i rapporti conta Juventus sono ai minimi storici”

Ha poi concluso parlando di Kean: “Voglio fare una confidenza. Negli ultimi mesi anche Sartori aveva fatto un sondaggio per Moise Kean: ne ha parlato con Allegri che gli ha confermato che è un bravo ragazzo e un ottimo profilo. Ma dopo la querelle con i bianconeri per Thiago Motta e Calafiori, con Saputo che ha detto che non venderà mai un giocatore alla Juventus, è stato impossibile riaprire qualsiasi tipo di discorso. L’operazione che ha fatto la Fiorentina la reputo buona, nonostante nelle ultime stagioni abbia segnato poco, resta comunque un profilo di prospettiva che se al top può dare molte garanzie”.