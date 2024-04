Di Livio: "Juric il miglior successore di Italiano alla Fiorentina. Prendi Belotti, Nzola e Beltran e nessuno segna, i viola hanno un problema..."

L'ex centrocampista della Fiorentina, Angelo Di Livio, intervistato da Sportitalia, ha espresso la propria preferenza per quel che concerne il successore di Vincenzo Italiano sulla panchina viola.

“Juric mi piace moltissimo”

“Juric, a me piace moltissimo - spiega Di Livio - E’ un nome che non è mai stato fatto, spesso sottovalutato, però a me piace”.

“Manca il bomber e la Fiorentina ha un problema…”

Una squadra, quella viola, che continua a non trovare un finalizzatore: "Alla Fiorentina è mancato sempre un bomber da 15 gol - prosegue Di Livio però prendi Belotti e non segna, hai Nzola che non segna, Beltran idem, quindi c’è un problema”.

"Di che tipo? Probabilmente tecnico-tattico secondo me, un piano che non coinvolge appieno gli attaccanti a questo punto. Forse la Fiorentina è abituata ad andare sempre sugli esterni e non verticalizza mai sull’attaccante”.