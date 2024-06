Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina cerca Sørloth

Sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio di Firenze, in basso, leggiamo il titolo: “La Fiorentina cerca Sørloth”. L'approfondimento a pagina 41: “Viola, dietro Retegui c'è il gigante Sørloth”. Sottotitolo: “Vicecapocannoniere della Liga con 23 gol (4 al Real in una gara): il Villarreal vuole 30 milioni”.

Sulla destra, invece, riprende quota un vecchio obiettivo: “Servono anche esterni: occhi su Laurienté”. In basso: “Un tentativo per Amrabat”, con la Fiorentina che lavora per cercare la sua permanenza. In basso a destra, invece: “Caso Franchi, i tifosi chiedono delle risposte”.