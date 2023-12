Baiano: "Italiano non è andato a Napoli per scelta del club azzurro. Ma avrebbero fatto bene a puntare sul tecnico della Fiorentina e..."

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Baiano ha parlato del tecnico viola Vincenzo Italiano e delle voci sul suo passaggio a Napoli. Ecco le sue parole a TVPlay: “Era senza dubbio tra i tanti nella lista di De Laurentiis, durante l'estate. Posso dire che non ha scelto Italiano per il suo futuro, è il club ad aver detto no e ad aver scelto altre strade”.

E aggiunge: “Facile col senno di poi, ma il Napoli avrebbe fatto bene a puntare sull'allenatore della Fiorentina. Lo vedo ancora bene sulla panchina azzurra? Certamente”.