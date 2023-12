Il giornalista Alessandro Bocci ha commentato a Radio Bruno Toscana le ultime vicende di casa Fiorentina, a partire dall'infortunio di Nico Gonzalez: “Rimarrò triste finché non conoscerò l'esito esatto degli esami. Sono un po' in ansia, perché è innegabile che molte delle fortune della squadra passino dai suoi piedi. Non credo comunque che la Fiorentina arriverà in Champions quest'anno”.

E poi sul mercato: “Ieri Italiano ha mandato un segnale forte alla società e anche agli esterni. In estato ero tranquillo con i giocatori che avevamo, ma a vedere oggi Ikoné e Brekalo mi devo ricredere. Devono tutti darsi una bella svegliata. Beltran? Non è pronto al momento, ma alla lunga può diventare un'alternativa a Bonaventura. Dico questo perché, se gioca in area, se lo mangiano”.