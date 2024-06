Ritorno di fiamma in casa Fiorentina? Nuovo sondaggio per un attaccante della Juventus

In casa Fiorentina torna di moda un attaccante della Juventus? Già a gennaio il club viola aveva cercato (anche con una certa insistenza) Moise Kean, ma il centravanti classe 2000 non ha poi lasciato Torino. Ma Thiago Motta non sembra convinto, nei suoi piani non c'è spazio per lui.

La Fiorentina ci riprova per Kean?

Secondo quanto riportato dal portale di Tuttosport, la Fiorentina avrebbe già sondato il terreno per Kean. Non è la sola, ci sono anche Bologna e Parma. Ostacolo non da poco l'ingaggio, che si aggira sui 3 milioni di euro annui.