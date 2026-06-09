Zauri torna sul clamoroso mani in quel Lazio-Fiorentina: "Non ne vado fiero, ma che parata pazzesca"

Era il 22 maggio 2005 e in una gara tra Lazio e Fiorentina si verificò un episodio destinato a far discutere a lungo. Sul risultato di 1-1, un tiro di Fabrizio Miccoli venne deviato da Angelo Peruzzi contro la traversa.

L'episodio

Sulla respinta, Martin Jørgensen calciò a botta sicura dall’interno dell’area, ma sulla linea intervenne Luciano Zauri che, di fatto da portiere aggiunto, respinse il pallone con la mano mandandolo in angolo. L’arbitro Roberto Rosetti non si accorse dell’irregolarità e lasciò proseguire il gioco. L stesso Zauri è tornato sull'episodio, commentandolo al podcast Doppio Passo.

Le parole di Zauri

"Lo racconto con il sorriso, ma ho vissuto due settimane molto pesanti. Non è un episodio di cui vado fiero. In quel momento ho fatto un gesto istintivo. A fine partita sono nate le polemiche. Ho fatto una parata pazzesca”.