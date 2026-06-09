"Questa Fiorentina non può sostenere il 4-3-3, serve una rivoluzione. Capisco lo scetticismo su Grosso"

Il giornalista del Corriere Fiorentino Ernesto Poesio ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sulla Fiorentina e sul futuro gigliato, con la panchina affidata a Fabio Grosso.

Su Grosso

"Il giudizio su Grosso secondo me dipende molto dalla stagione appena conclusa. È normale quindi che una parte della tifoseria sia scettica. Anche Palladino all’inizio non aveva acceso particolari entusiasmi".

La piazza

“L'entusiasmo lo costruisce il campo. Grosso è una scelta condivisa con il ds Paratici, che lo conosce e con cui ha già lavorato. Non vedo quindi motivi di particolare stupore o scandalo”.

Il mercato

“Il mercato? La squadra va ricostruita, perché quest’anno ci si è salvati pur tra molte difficoltà e con dinamiche interne non semplici. In alcuni momenti sono emersi anche gruppi contrapposti nello spogliatoio. Così com’è, questa squadra non può reggere un sistema come il 4-3-3 in nessun reparto”.