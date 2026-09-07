Pistocchi: "Quello da esonerare era Paratici, ha cacciato Vanoli e speso soldi senza comprare personalità"

Ce l'ha con Paratici il giornalista Maurizio Pistocchi, che sul proprio profilo X ha lanciato un'altra accusa al Ds viola, rivendicando invece i meriti di Vanoli.

‘Paratici da esonerare’

“Chi sarebbe da esonerare è Fabio Paratici: ha cacciato Vanoli che aveva ottenuto una salvezza fantastica, ha speso un sacco di milioni di € e fatto una squadra senza personalità”.

Il tweet di Pistocchi