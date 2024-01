La Fiorentina non molla Belotti e lavora per lui (senza scambi). Ma prima c'è un dettaglio non da poco da sistemare

La Fiorentina non molla Andrea Belotti. I dirigenti viola starebbero ancora trattando con la Roma per la punta italiana per rinforzare il reparto offensivo, che vedrà anche l'arrivo di un esterno d'attacco.

A riportarlo è Alfredo Pedullà, che spiega come la Fiorentina stia provando a prenderlo anche senza la formula dello scambio con altre pedine. Prima, però, deve uscire inevitabilmente M'Bala Nzola, che ha estimatrici in Serie A. Il tempo però stringe.