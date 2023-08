Corriere dello Sport-Stadio: Mistero Amrabat

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Signori, Mina". Sommario: "E' il sostituto di Igor ha 28 anni e arriva gratis dall'Everton: ingaggio da 2 milioni. Mistero Amrabat "Potrei anche restare a Firenze".

A pagina 12 leggiamo: “Blitz Fiorentina Mina a costo zero Rispunta Rouault”. Sottotitolo: “Tra oggi e domani visite mediche decisive per i tanti infortuni subiti all’Everton. Sondaggi col francese”. In taglio basso: “Amrabat tentenna perché non c’è l’offerta giusta”.

A pagina 13 invece c'è: “Cabral s’inceppa Forcing sulla punta”. Ovvero: “La Fiorentina cerca un sostituto Il brasiliano non brilla, va ceduto: la tournée inglese è un’occasione”.