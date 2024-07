La settimana di Tessmann e un'operazione propedeutica al suo arrivo

Fiorentina e Venezia hanno di fatto definito il passaggio in prestito (secco) di Lorenzo Lucchesi in Laguna. Ma questa potrebbe essere un'operazione propedeutica al trasferimento in viola di Tanner Tessmann.

Il centrocampista alle Olimpiadi

Fretta non c’è in questo caso, perché il centrocampista è impegnato alle Olimpiadi con gli Usa, ma la Fiorentina vuole chiudere.

Parti molto vicine

Sul calciatore americano ci sono diversi club italiani ed esteri e lui ha già dato il suo benestare al trasferimento a Firenze. Le parti sono molto vicine a chiudere un accordo.