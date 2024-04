Aquilani vicino ai playoff, la 'colonia' viola a Terni in piena zona playout, Bianco praticamente salvo. Ecco la situazione in Serie B

Per i giocatori di proprietà della Fiorentina e gli ex viola (magari con un possibile futuro, nel caso di Aquilani), è una Serie B in bilico fino alle ultime giornate. Non per Alessandro Bianco, ormai praticamente certo di una salvezza tranquilla. La sua Reggiana, dopo la grande vittoria di ieri a Palermo, è salita a quota 43 punti, in piena metà classifica a +6 sulla zona playout.

La difficile rincorsa della Ternana

In zona playout c'è proprio la Ternana di Distefano, Lucchesi, Amatucci, Dalle Mura e Favasuli. Quello delle fere è un percorso zoppicante, un po' discontinuo, fortemente condizionato dal k.o. contro l'Ascoli che ha agganciato i rossoverdi. Ma ci sono ancora buone possibilità per evitare addirittura i playout.

Pisa ai playoff, si può fare?

Proprio per quanto riguarda l'ex allenatore della Fiorentina Primavera e candidato alla panchina viola per la prossima stagione, Alberto Aquilani, i playoff distano un punto. Il Pisa è nono ed è atteso nel prossimo weekend dalla Cremonese per una gara più che mai decisiva, dopo il pari strappato al Catanzaro.