Seidl: "Due anni fa battemmo la Fiorentina in casa, vogliamo ripeterci. Loro hanno qualità, servirà una grande prestazione"
Alla vigilia della partita di Conference League contro la Fiorentina, ha parlato così il centrocampista del Rapid Vienna Matthias Seidl: “La partita di due anni fa (playoff di Conference, ndr) fu molto entusiasmante con una bella vittoria in casa, poi però la Fiorentina ci eliminò al ritorno".
Poi ha aggiunto: "Loro hanno giocatori forti ma noi siamo consapevoli delle nostre qualità, vogliamo fare una bella prestazione domani. Come sapete ogni partita vale tre punti a prescindere dall'avversario, sicuramente la Fiorentina ha tanta qualità e quindi dovremo dare il massimo".
