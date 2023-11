Doppio ex della sfida tra Milan e Fiorentina, l'ex centrocampista Massimo Ambrosini ha parlato a Radio Bruno analizzando l'imminente sfida tra le due squadre.

Ecco cosa ha detto: “Non so chi giocherà in attacco per il Milan, non so se arriverà un’altra opportunità per Jovic. Il tema è che si tratta di un’occasione grossa per entrambe, ma soprattutto per la Fiorentina. La squadra di Italiano ha una grande opportunità viste le grosse difficoltà del Milan ed ha una possibilità. Il Milan è in attesa di un impegno chiave in Champions contro il Borussia Dortmund. Pioli non è in dubbio al momento, è un allenatore competente ed è sempre riuscito a trovare la chiave per risolvere problemi. Il credito che ha a Milano se lo è meritato ampiamente”.

“Se è concentrato, il Milan può tenere testa a tutti con testa e fisico, questo però ultimamente è successo molto poco spesso. La Fiorentina deve provare a sfruttare questo e penso che sia una squadra preparata per giocare allo stesso modo contro ogni squadra, che sia il Napoli o il Lecce. Farei giocare Beltran perchè ha qualità tecniche adatte alla gara, ma anche tatticamente lo vedo adatto. È un giocatore da scoprire. Nzola? Non saprei che consiglio dargli, il tema della tranquillità è particolare, va capito come uno la ricerchi. Indubbio che uno stato d'animo non assillato dalla ricerca del gol rende più facili le cose”.

Quindi conclude: “Con un calendario del genere aumentano gli infortuni e i giocatori non si allenano. Una soluzione potrebbe essere davvero quella di ridurre il numero di squadre della Serie A. Oggi l'aspetto aerobico si complica e occorre sfruttare ogni singolo momento per allenarsi, ma non è semplice. Difficoltoso chiedere ad un calciatore di allenarsi praticamente subito quando è reduce da tanti minuti in partita”.