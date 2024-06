I nomi più caldi del mercato della Fiorentina. Niente Commisso Due: La linea tracciata resta la stessa

Zaniolo, Gaetano, Lucca, Vranckx, Tessmann, sono questi i nomi più caldi del mercato della Fiorentina. Nomi per mantenere la squadra allo stesso livello, difficilmente per migliorarla. C'è poi la speranza che qualcuno possa alzare il proprio livello, che Gonzalez (sempre che non venga ceduto, cosa boh da escludere) torni a fare la differenza, che Palladino riesca a fare come, se non di più di Italiano e che Pradè e Goretti ci sorprendano con qualche coniglio dal cilindro.

Niente Commisso Due

Non saranno invece aumentanti gli investimenti, non ci sarà un Commisso Due, ma si continuerà sulle stessa linea tracciata negli ultimi anni. Non chiamiamolo autofinanziamento, se a qualcuno dà fastidio questo termine, ma è un qualcosa che ci va molto vicino.

Anche sul capitano…

Intanto Bonaventura va verso il rinnovo, mentre in difesa al centro si ripartirà da Milenkovic e Quarta. Una cessione di Biraghi con promozione di Parisi? Non è un'ipotesi totalmente da scartare. E se questo avvenisse uno tra Milenkovic e Quarta potrebbe diventare il nuovo capitano di Palladino. Anche in questo senso la Fiorentina avrebbe bisogno di cambiare faccia, di avviare una nuova fase.

Nuova strada

Ancora qualche giorno di attesa, poi cominceranno i primi acquisti e i primi addii. Tra meno di un mese parte la nuova stagione, la prossima settimana Palladino si presenterà a stampa e tifosi. Sarà curioso, soprattutto, conoscere l’obiettivo di una Fiorentina chiamata ad intraprendere una nuova strada.