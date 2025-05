Di Francesco teme per il colpo subito da Kike Perez ma il suo quasi-match winner di ieri dovrebbe recuperare per la Fiorentina

Ha sfiorato il colpaccio ieri il Venezia in casa del Torino, venendo raggiunto solo nel finale da un rigore di Vlasic. Un 1-1 che lascia i lagunari ancora in piena corsa con Empoli e Lecce (più staccate le altre) per l'ultimo posto che vale la salvezza, il diciassettesimo. La rete della squadra di Di Francesco era stata segnata dallo spagnolo Kike Perez, poi costretto a uscire per un colpo subito al mento che l'ha frastornato. Un k.o. che lascia un po' in apprensione il suo tecnico ma il recupero per il match contro la Fiorentina, in programma lunedì 12, dovrebbe essere quasi certo.