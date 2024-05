A Tag24.it ha parlato Pier Filippo Capello, noto avvocato e figlio del più famoso ex allenatore Fabio. Nell'intervista si legge la sua opinione sulla possibilità di giocare Atalanta-Fiorentina a campionato concluso. Queste le sue parole: "Da quando non si gioca sempre in contemporanea, si creano comunque situazioni in cui i risultati delle proprie avversarie arrivano prima o dopo. A dicembre questa cosa è meno sentita rispetto a metà maggio. Non so se si potesse gestire diversamente questa situazione. Forse, ma lo dico da appassionato di calcio, si sarebbe potuto avviare un dialogo più aperto fra le parti e provare a sedersi attorno ad un tavolo per valutare tutte le possibilità.

Spostare la finale di Coppa Italia è estremamente complicato, visto che ci sono delle difficoltà oggettive. Dal punto di vista soggettivo però la situazione che si è venuta a creare potenzialmente mette a rischio la possibilità di giocare tutti quanti nelle stesse condizioni. Questo è uno degli elementi fondanti di queste competizioni”.