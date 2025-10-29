Chi sperava di strappare un punticino della speranza alla fine è rimasto deluso perché non giocando a calcio, alla lunga la Fiorentina ha perso e ha perso male con l'Inter a San Siro. Un 3-0 secco e netto, mascherato fin lì solo da De Gea e penultimo posto confermato.

Anche perché il Genoa continua a perdere e lo ha fatto anche stasera in casa con la Cremonese con una doppietta di Bonazzoli. A reti inviolate invece l'altro match tra Bologna e Torino, tutte squadre che si allontano inesorabilmente dalla Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 21, Roma 21, Milan 18, Inter 18, Como 16, Juventus 15, Bologna 15, Cremonese 14, Atalanta 13, Udinese 12, Torino 12, Lazio 11, Sassuolo 10, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6, Verona 5, Pisa 4, Fiorentina 4, Genoa 3.