Bocci: "Non mi sembra che Belotti sia in forma, ma sarebbe una sorpresa vedere Nzola dall'inizio. Beltran? Farei una scelta diversa"

Alessandro Bocci, giornalista di fede gigliata, è intervenuto a Radio Bruno Toscana alla vigilia della finale di Conference League: “Non ho visto Belotti in forma smagliante a Cagliari e nelle ultime uscite, ma sarei comunque sorpreso se Italiano preferisse Nzola dal primo minuto domani. Non si conoscono le attuali condizioni del Gallo; certo è che se non fosse al 100% allora sarebbe giusto schierare Nzola”.

Poi sul centrocampo

“Se Italiano optasse per una mediana più fisica vedrei meglio Arthur insieme a Mandragora e non Duncan. Poi mi aspetto Bonaventura al posto di Beltran, con l'argentino pronto a subentrare. Ad ogni modo, Italiano sa quali sono le scelte migliori da fare".