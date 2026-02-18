Il Milan non sfonda contro il Como e rimane distante dall'Inter. Fabregas aggancia Palladino. Guarda la nuova CLASSIFICA di SERIE A

La sfida fra Milan e Como, recupero della ventiquattresima giornata di Serie A, è terminata con un pareggio che non risulta molto utile a nessuna delle due squadre.

Il match

Il Como ha cominciato il match facendo la partita e trovando il vantaggio al 32' grazie ad all'errore di Maignan che ha regalato il pallone a Nico Paz. Il trequartista non poteva assolutamente sbagliare e ha portato in vantaggio i lacustri. I rossoneri hanno agguantato il pareggio con il fulmineo contropiede gestito da Jashari e Leao. Proprio il portoghese ha trovato la rete grazie ad un pallonetto che ha ingannato Butez. Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri è stato espulso dopo una lite con la panchina avversaria. Ecco come l'allenatore toscano racconta i fatti nel post partita: “Saelemaekers stava ripartendo ed è stato tirato da uno della panchina, da Fabregas credo. Si è scusato? Ho capito, allora se la prossima volta parte uno lungo la linea faccio una scivolata e entro anch’io. Sono andato lì per difendere Saelemaekers”.

La classifica

Inter 61, Milan 54, Napoli 50, Roma 47, Juventus 46, Atalanta 42, Como 42, Lazio 33, Bologna 33, Udinese 32, Sassuolo 32, Parma 29, Cagliari 28, Torino 27, Cremonese 24, Genoa 24, Lecce 24, Fiorentina 21, Pisa 15, Verona 15.