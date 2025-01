Un primo tentativo andato a vuoto (con Fortini dentro) e poi il rilancio: Le ore convulse per Comuzzo al Napoli. E la Fiorentina tace

Pietro Comuzzo al Napoli? Diciamolo subito, ci sono molte possibilità che il giocatore lasci la Fiorentina per andare a vestire la maglia azzurra.

Prima offerta

C'è stata un'evoluzione relativamente veloce di questa trattativa. Un primo tentativo è andato a vuoto la settimana scorsa: La Nazione parla di un'offerta da venti milioni per lo stesso Comuzzo e Fortini, terzino di proprietà viola ma prestato alla Juve Stabia.

Nuova proposta

Adesso tutto è stato ricalibrato: prestito biennale con obbligo di riscatto, da 25 milioni più 5 di bonus che si possono aggiungere e per il solo Comuzzo.

Il silenzio della Fiorentina

E la Fiorentina? Il club al momento tace, si legge ancora sul quotidiano di Firenze, non parla né di incedibilità né di cartellino col prezzo fissato per il proprio difensore centrale. A fronte di un rilancio azzurro in grado di portare in dote ai viola almeno 35 milioni tra parte fissa e bonus, Comuzzo potrebbe realmente salutare.