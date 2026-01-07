La novità si chiama De Winter, ma il primo obiettivo per la retroguardia resta un altro...

Il primo vero obiettivo per la retroguardia della Fiorentina è Dragusin del Tottenham e questa non è certo una novità. L’ostacolo però per questa pista è la volontà del giocatore, che è ancora restio ad accettare di dover lottare per non retrocedere.

Altri nomi di giocatori che interessano dietro sono Coppola, Becao. A questi si sono aggiunti per La Nazione Vavro (ex Lazio attualmente al Wolfsburg) e De Winter, se il Milan decidesse di lasciarlo partire nel mercato invernale.