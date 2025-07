L’attore e scrittore Andrea Bruno Savelli, tifoso viola, ha parlato in diretta YouTube a TVPlay toccando vari temi di casa Fiorentina, soffermandosi anche su alcuni singoli.

‘Kean ha fatto una grande stagione, se Lucca vale 40 milioni…’

“Al momento ci sono poche news su Kean e questa è una buona notizia. Non ci sono interessamenti seri, al di là delle piste Galatasaray e Manchester United, ma nessuno è intenzionato oggi a pagare la clausola di 52 milioni e grazie al cielo il giocatore non vuole andare in Arabia. Il 15 luglio scadrà la clausola e finito questo periodo è una partita chiusa. Kean ha fatto una stagione alla grande, se Raspadori e Lucca valgono 40, Kean ne vale almeno 80. Vlahovic è fortissimo, ha dimostrato di essere fragile caratterialmente e questo però fa riflettere chi ora potrebbe puntarci. Adesso è regredito però è sempre colpa sua, quando sbagliano i compagni non ci viene mai posta la stessa attenzione”.

‘Bellissimo acquisto Fazzini, mentre gli argentini in viola…’

“Fazzini è un bellissimo acquisto di prospettiva, è il giocatore che subirà meno il salto dall’Empoli alla Fiorentina. Mi è piaciuto tantissimo, lo vedo un Tardelli moderno, spero possa fare anche la metà di quanto ha fatto l’ex centrocampista della Nazionale. Infantino? Sta facendo ridere in Arabia. Fa parte di quel tir di acquisti della Fiorentina, assieme a Sabiri e non solo, che non si sa dove mettere. Avevamo Burdisso, l’espertone di calcio argentino, che ci ha portato lui, un altro giocatore come Beltran, che non mi dispiace ma che ha fallito alla Fiorentina. Gli manca sempre un centesimo per fare 1 euro”.