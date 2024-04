Milenkovic l'ha stoppato a Plzen, ma il Viktoria gli prolunga il contratto. Il bomber dei cechi arriverà carico a Firenze

Nelle ultime ore, c'è stato un rinnovo di contratto importante per l'avversario di Conference League della Fiorentina. Prima del ritorno al Franchi dei quarti di finale di coppa, Tomas Chory ha infatti firmato un nuovo accordo col Viktoria Plzen fino al 30 giugno 2027.

All'andata, Chory non ha avuto grandi chances

L'attaccante, che ha militato anche per la Nazionale della Repubblica Ceca, in questa stagione ha siglato 12 reti e fornito 6 assist in 37 presenze stagionali in tutte le competizioni. Nella gara di andata contro la Fiorentina è stato stoppato da Milenkovic, ma i centrali di Italiano dovranno darsi da fare anche al ritorno per arginare il pericolo numero uno della formazione di Koubek.