Nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara parla della ripartenza della Fiorentina:

"Ricominciamo. Come in amore, quando rimetti in discussione un po’ di cose e ricominci mano nella mano. O come a scuola, quando ti bocciano due volte e ti chiedi come mai farai a ripartire per la terza volta sulla stessa strada. Idea: la Fiorentina farà la Conference da privatista. Diciamo che all’esame dovrebbero esserci meno problemi. Chelsea a parte. Comunque i toni sono visibilmente cambiati: Pradè e Ferrari volano bassi. Tante scuse, abbiamo fatto qualche errore anche noi. Wow. Addirittura c’è l’ammissione di non essere riusciti a sostituire Vlahovic con una furgonata di centravanti improbabili

Il nuovo corso inizia comunque anche dal solito siparietto sullo stadio. La Fiorentina vuole fermare i lavori al Franchi. Che però sono già iniziati. Quindi, o Nardella (prima di giocare in Europa) torna sotto la ferrovia e ricomincia a rimontare la curva pezzo per pezzo, oppure sarà meglio aspettare la fine della campagna elettorale per tornare a parlare seriamente della faccenda. E, comunque vada, una cosa è certa: saranno elezioni elicoidali".