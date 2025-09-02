La lista UEFA della Fiorentina: ci sono i nuovi acquisti, out un esubero e un lungodegente. Presente anche Sabiri

La Fiorentina ha pubblicato la nuova lista UEFA che la squadra viola utilizzerà per la Conference League. Della stessa non fanno parte Infantino e Kouamé (ancora alle prese con la riabilitazione.

Presenti invece, ovviamente, tutti i nuovi acquisti estivi della squadra, a cominciare da Piccoli (il più pagato) fino ad arrivare a Lamptey, l'ultimo arrivato.

La sorpresa

La sorpresa, se vogliamo, è quella di trovare ancora dentro Sabiri, nonostante sia fuori da ogni progetto viola praticamente dal suo arrivo. E nonostante sia stata trattata fino all'ultimo la sua cessione ad altro club.

Lista A

De Gea, Dodo, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Gosens, Gudmundsson, Kean, Kospo, Lamptey, Lezzerini, Mandragora, Mari Villar, Ndour, Nicolussi Caviglia, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Sohm, Viti.

LISTA B

Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Leonardelli, Martinelli.