Borghi: “Mastantuono prestito secco ma intoccabile. Manca mediano dopo l’addio di Mandragora, carenze in difesa. Difficile per Grosso trovare equilibrio”

Sul proprio canale YouTube il giornalista di Sky Stefano Borghi ha commentato il mercato della Fiorentina, esprimendo non poche perplessità sull’operato viola, pur ammettendo il consistente lavoro svolto.

‘Mastantuono unico intoccabile’

“Al di là di questa partenza con il 4-0 di Roma e lo 0-3 in casa contro il Frosinone, la Fiorentina ha fatto un mercato mastodontico, ha comprato tantissimo, anche l’ultimo giorno. La perdita di Kean va messa sulla bilancia, sono arrivati Gnonto, Beto e Pedro Goncalves, giocatore veramente di alto livello tecnico. La situazione è però elefantiaca nel settore offensivo, con gerarchie non definite, immagino che l’unico intoccabile sia Mastantuono. D’accordo, è un prestito secco ed è un 2007, ma anche in questo avvio horror è parso l’unico che si prendesse un certo tipo di responsabilità e desse certi segnali di ribellione nei confronti di partite che scivolavano via molto mestamente”.

‘Carenze evidenti in difesa’

“Il resto è tutto da testare e vedere. In mezzo al campo non esiste un mediano dopo la cessione di Mandragora al Torino. Oulaï o Fagioli nel ruolo di vertice basso, Atta è sicuramente un ottimo acquisto, Ndour, Brescianini… e dietro le carenze mi sembrano evidenti. Dragusin deve riprendere di confidenza dopo una stagione con poco calcio per i postumi dell’infortunio, Pongracic Ranieri… ma la squadra è senza mediani, con tanti giocatori offensivi, gente che corre in avanti e indietro lo fa con più fatica”.

“Terzini d’assalto, da Dodô a Jimenez e Valdepeãs… non vedo una missione semplicissima per Grosso nel dare equilibrio e compattare questa squadra che viene da una stagione terrorizzante e avrebbe avuto bisogno di certezze quasi immediate. Non sono sicuro che sia stata costruita una squadra in grado di avere tranquillità e punti di riferimento, di sicuro però il materiale c’è”.