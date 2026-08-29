Grosso: "Abbiamo dei bei quadri ma non abbiamo muri su cui poggiarli, troppe leggerezze. Mastantuono..."

L’allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, ha parlato con DAZN al termine della partita persa contro il Frosinone in maniera inaspettata.

“Avremmo voluto fare una prestazione diversa. Abbiamo mostrato tante fragilità e leggerezza. C’è tanto da fare, bisogna stringerci e rafforzarci”.

Sette gol subiti

“Dobbiamo mettere delle fondamenta. Avere dei bei quadri senza avere un muro dove poggiarli diventa tutto fine a se stesso. Pensavamo di poter far meglio e bisogna tirare fuori le nostre qualità. Non possiamo far vedere che basta così poco per destabilizzarci”.

Gruppo solido

“In poco tempo è dura costruirlo. Siamo dentro alle difficoltà di questo campionato. Dobbiamo metterci in discussione per trovare la solidità. Tra qualche giorno finirà anche il mercato e capiremo chi siamo”.

Mastantuono

“Sta molto meglio di quando è arrivato, sta crescendo, ha grandi qualità. Ma ci sono delle leggerezze che dobbiamo limare ed eliminare perché basta poco per farci male. Ci vuole il tempo e il lavoro affinché questa squadra sia degna dello spettacolo mostrato da questo stadio. Dobbiamo far salire di tanto il livello”.