Alvini: "Punteggio troppo pesante per la Fiorentina ma noi ce la siamo giocata con la nostra identità. Quando il Franchi spingeva siamo rimasti lucidi"

Vittoria esorbitante per il Frosinone del tecnico fiorentino Massimiliano Alvini (al primo successo in A), che a Dazn ha commentato così lo 0-3 sulla Fiorentina:

"Il punteggio è troppo pesante per come è stata la partita perché la Fiorentina ha avuto diverse occasioni, due pali, quello che c'è da sottolineare è che noi ce la siamo giocata con idee, attenzione, rispettando la nostra identità. Rischiando in alcuni momento ma avendo dentro la voglia di far bene. E' una vittoria importante, fa piacere e sono contento per i ragazzi e la società.

Domenica scorsa con la Juve abbiamo subito, in settimana abbiamo cercato di lavorare su quegli errori per cercare di correggerli. Nel momento di massima pressione della Fiorentina, quando lo stadio spingeva, la squadra è stata più lucida, è riuscita a palleggiare in verticale e muoversi negli spazi meglio. Altrimenti non esci vivo contro queste squadre e in questi stadi, devi voler fare le cose che sai fare, anche nei momento di difficoltà".