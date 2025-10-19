Cannibale Kean: una carrambata tra i convocati e non per stare a guardare. E Piccoli aspetta il prossimo giro

Sembrava fatta per Roberto Piccoli, con una titolarità dettata da quanto accaduto durante la pausa delle Nazionali e invece Moise Kean c'è, è tornato a tempo record e non certo per accompagnare e incoraggiare i compagni. Il bomber della Fiorentina sarà quasi certamente in campo dal primo minuto, ha dato garanzie allo staff tecnico e non vuole perdersi una sfida di così alto valore, in un momento delicato.

Una sorta di cannibalismo tecnico, classico dei trascinatori, quale Kean è stato soprattutto la scorsa stagione, diventandolo nei mesi anche della Nazionale. Niente da fare dunque per Piccoli, che dovrà aspettare il prossimo giro, verosimilmente già giovedì a Vienna, nella prima trasferta del girone di Conference.