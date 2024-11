La Roma femminile vince il derby capitolino e va a -1 dalla Fiorentina: ora ci sono tre squadre in un punto

Si è da poco concluso il derby capitolino della Serie A femminile, con le giallorosse che hanno trionfato sulla Lazio per 2-1, avvicinandosi pericolosamente alla Fiorentina di De la Fuente: decidono i gol di Di Guglielmo e dell'ex viola Giacinti. Roma che ora si trova a 21 punti dopo 10 giornate, a pari merito con l'Inter che ieri ha trionfato in casa della Sampdoria per 3-0. Il pareggio della Fiorentina a Napoli sa ancora più di beffa, con le due inseguitrici a -1.

Classifica Serie A Femminile: Juventus 26, Fiorentina 22, Inter 21, Roma 21, FC Como 13, Milan 13, Lazio 6, Napoli 6, Sassuolo 5, Sampdoria 5.