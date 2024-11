Il pari della Fiorentina Femminile sa di occasione persa... ma la Juventus non ne approfitta. E la vetta della classifica è ancora alla portata

Ieri la Fiorentina Femminile è uscita dalla trasferta di Napoli con un po' di amaro in bocca. Contro un'avversaria decisamente alla portata, le ragazze di De La Fuente hanno strappato ‘solo’ un pari a reti bianche, correndo il rischio di lasciare allungare la Juventus a +6. Ma le bianconere, fortunatamente per la Viola, non ne hanno approfittato: Juve bloccata da un sorprendente 2-2 contro il Sassuolo.

Per la Fiorentina, la vetta continua a distare 4 punti e il secondo posto al termine della giornata è già certo.

Classifica Serie A Femminile: Juventus 26, Fiorentina 22, Inter 21, Roma 18, FC Como 13, Milan 13, Lazio 6, Napoli 6, Sassuolo 5, Sampdoria 5.