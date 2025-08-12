Bocci: "Se Beltran sceglie la Russia dopo aver rifiutato il Flamengo è per una ragione sola. Nicolussi per Mandragora? Vi dico la mia"

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera ha parlato a Radio Bruno intervenendo sulla Fiorentina a pochi giorni dall'esordio stagionale della squadra viola.

Su Beltran

"Se Beltran ha rifiutato il Flamengo, da argentino, è perché credeva di avere ancora una chance a Firenze. Se sceglierà la Russia, vuol dire che ha capito di essere fuori dal progetto sportivo viola. Non mi sembra la Russia sia una grande soluzione".

Sul centrocampo

"Nicolussi per Mandragora? Se Rolando è quello degli ultimi 6 mesi è difficile che ci guadagni. Nicolussi è giovane e in ascesa, sicuramente a Firenze può fare un salto di qualità. E' un regista che ha nelle corde qualche gol. Secondo me il Bologna non può permettersi di dare 2 milioni a Mandragora".