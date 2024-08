Biraghi: "Siamo ancora in fase di costruzione, bravi a gestire il risultato. Il mio gol? Mi alleno tanto per tirare così"

Cristiano Biraghi, autore del gol che ha permesso alla Fiorentina di pareggiare contro il Parma, è stato ascoltato da Dazn al termine del match di ieri. Poche parole, ma molto significative, leggete qua sotto:

“Siamo ancora in fase di costruzione”

“Sapevamo che era difficile perché il Parma aveva vinto nettamente la Serie B. Noi siamo ancora in fase di costruzione, dovremo prendere ed analizzare cosa non è andato e migliorarlo già nei prossimi giorni. Siamo stati comunque bravi a gestire il risultato, anche quando siamo rimasti in dieci”.

Sul suo bel gol

“Mi piace fare tiri del genere, mi alleno molto per arrivare a calciare in quel modo. Ne sono molto felice. Abbiamo però voglia di migliorare anche collettivamente”.