Martinez Quarta torna al River: pronto un lungo contratto per lui. Fissata la partenza per l'Argentina

Lucas Martinez Quarta lascia la Fiorentina per tornare in Argentina, al River Plate. Oggi il ‘Chino’ ha salutato per un'ultima volta i tifosi viola, all'allenamento a porte aperte al Franchi, ed è pronto a tornare al club che lo ha cresciuto.

Ecco quando Martinez Quarta partirà per l'Argentina

Come riportato da TNT Sports, per Martinez Quarta i club chiudono per una cifra intorno ai 7 milioni di euro ed è pronto un lungo contratto, fino a dicembre 2028. Il difensore argentino svolgerà tutto il pre-campionato con il River e partirà per il Sudamerica domani.