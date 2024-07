Corriere dello Sport-Stadio: La strada in salita per Vranckx

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: "La Viola sceglie Thorstvedt". Sommario: "Trattativa aperta con il Sassuolo è un'operazione da dieci milioni. Strada in salita per Vranckx: ora in prima fila il Crystal Palace".

Pagina 21

Sul mercato: “Emergenza Fiorentina virata su Thorstvedt”. Sottotitolo: “Il belga Vranckx del Wolfsburg si allontana: c’è il Crystal Palace Il norvegese valutato 10 milioni”.

Il commento

In taglio basso ancora mercato: “Zaniolo o Lucca, costi alti”. Di spalla infine il commento: "Kean e gli altri quei “peccati” tra Viola e Juve".