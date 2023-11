A Firenze da desiderato: Così Arthur ha scelto di vestire la maglia della Fiorentina. Italiano e la chiave giusta per scuoterlo

La vera guida in campo della Fiorentina, si chiama Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano è arrivato a vestire la maglia viola nel corso della scorsa estate, con la formula del prestito dalla Juventus.

A Firenze da ‘desiderato’

Su di lui su La Nazione si legge che è “arrivato a Barcellona da predestinato, emigrato a Liverpool da acclamato, transitato alla Juve da depotenziato e planato a Firenze da desiderato”.

Il ruolo di Italiano

Proprio quest’ultimo aspetto ha fatto sì che un giocatore del suo talento abbia scelto la Fiorentina e Italiano per tornare a essere un universale del calcio. E' stato il tecnico viola a volerlo fortemente, a fargli capire quanto sarebbe stato importante per questa squadra e per il tipo di gioco che aveva in mente.

Adattamento veloce

E, c'è da dirlo, il suo processo di adattamento è stato anche piuttosto veloce, perché fin dall'avvio del campionato si è posto all'attenzione risultando spesso tra i migliori in campo, se non proprio il migliore.