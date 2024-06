La Nazione: Un passo avanti...verso Zaniolo

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione, ecco il titolo sulla Fiorentina: "L'asticella di Palladino".

In larga parte dedicata a: “Destinazione Palladino ”Difesa a tre e Nico leader Fiorentina, si parte da qui". E inoltre: “Il tecnico accende i riflettori sulla sua avventura in viola: ”Mi sembra un sogno" “Il modulo? Ho le mie idee ma non sono integralista. Sì, aspetto un bomber”. Di spalla il commento: "Parole e sorrisi per resettare l’Italiano-style"

Si cambia argomento: “Mercato, le scelte del tecnico Kean (Juve) vola verso l’attacco Zaniolo, un altro passo in avanti Pronta l’offerta per Thorstvedt”. Sottotitolo: “Palladino (per il suo Monza) ha cercato due volte il centravanti bianconero. Anche Lucca rimane nel mirino”.