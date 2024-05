Dopo l'accesso alla Women's Champions League, il tecnico della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente ha commentato il traguardo ai canali ufficiali del club: “Sapevamo che avremmo battagliato contro una squadra difficile. Avevo chiesto alle ragazze di rimanere in partita fino alla fine e il 2-0 avrebbe potuto tagliarci le gambe, ma questa squadra ha dimostrato di tenerci e di mettere il cuore in campo. Gestione? L'emozione è difficile la controllare, la cosa importante è che le ragazze siano sempre state presenti”.

“Barone ancora con noi, c'è qualcosa di mistico”

Sul rigore decisivo: “Tanta tanta tensione, non ce l'ho fatta a stare fermo. Sarebbe stato un peccato sbagliarlo, la scorsa settimana avevamo già accarezzato l'obiettivo e oggi avremmo meritato di conquistarlo. E ce l'abbiamo fatta. Dedica? Non posso non dedicarlo a Joe Barone, è ancora con noi. Quello che è successo nel recupero, dalla palla salvata sulla linea al rigore, ha un qualcosa di mistico. Un mio enorme ringraziamento anche a queste giocatrici e allo staff tecnico”.