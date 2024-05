La Fiorentina Femminile torna in Champions League: decisiva la rimonta sul campo dell'Inter

La Fiorentina torna in Champions League. L'impresa è riuscita alla prima squadra femminile, che grazie al pareggio per 2-2 sul campo dell'Inter ha ottenuto la qualificazione matematica alla prossima edizione della massima competizione europea.

Prima obiettivo centrato: ora la Coppa Italia

Un risultato arrivato in rimonta: dopo che le neroazzurre si erano portate sul 2-0, le ragazze viola hanno prima dimezzato lo svantaggio con Severini e poi pareggiato in pieno recupero su rigore con Boquete. Nello spogliatoio è ovviamente scattata la festa: la Fiorentina Femminile di De la Fuente torna in Champions League, centrando il primo obiettivo stagionale in attesa della finale di Coppa Italia.