Domani sera in tribuna ci sarà anche Commisso: gli impegni del presidente di ritorno a Firenze

Ci sarò anche Rocco Commisso ad assistere alla sfida di domani sera contro il Club Brugge. Il presidente della Fiorentina è atteso nelle prossime ore a Firenze e presenzierà in tribuna allo stadio Franchi.

Gli impegni di Commisso

Assistere alla partita di domani non è chiaramente l'unico impegno di Commisso. Il patron viola dovrà parlare del futuro della società, stabilendo le strategie per la prossima stagione. In primis la questione allenatore, e poi le prime idee di mercato e le dinamiche societarie. Tanto lavoro da fare, Rocco sta tornando.