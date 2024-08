Corriere dello Sport-Stadio: Gudmundsson alla Fiorentina la svolta è vicina

Due le pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere dello Sport-Stadio di oggi.

Pagina 20

Che si apre con: “Gudmundsson alla Fiorentina la svolta è vicina”. Sottotitolo: “Il Genoa tratta Harit (Marsiglia) per sostituire l’islandese: la mossa per definire l’accordo con i viola”. Di spalla il commento: "Amrabat soluzione ideale". In taglio basso: "Oggi Richardson abbraccia i viola".

Pagina 21

Apertura di pagina per: “De Gea-Terracciano non è finita, si parte”. Sottotitolo: “Gerarchia definita? Sì, ma i due potranno convivere Anzi può nascere una sfida che fa solo bene alla Viola”. In taglio basso: “Dodo, re dell’estate della Fiorentina con Kean e Kayode”.