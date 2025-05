Questo pomeriggio l'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare la sfida di questa sera.

“VIsto il risultato dell’andata dobbiamo ammettere che forse il Betis è leggermente favorito, però alla fine penso che la Fiorentina se la possa giocare alla pari considerando che abbiamo la squadra al copleto: viste le ultime prestazioni che ha fatto, che sono confortanti, ce la possiamo giocare fino infondo. Loro davanti sono forti, e dovremo stare attenti. Servirà una gestione della partita intelligente, non dovremo aver furia di vincere: questo potrebbe portare la squadra a sbilanciarsi e ad essere punita. C’è da fare un gol per pareggiare e poi pensare a vincerla”.

“Kean in crisi? Un attaccante che è in crisi non tira in porta come fa lui”

Qualche parola anche per Moise Kean: “Stasera ci sarà ance Kean: nonostante non abbia segnato a Roma ha confermato di star bene, quando una punta calcia in porta è un bel segnale. Deve migliorare sotto porta, ma non dimentichiamoci della stagione che sta facendo: ha portato la Fiorentina in alto, sono molto positivo per stasera”.

“Sono convinto che Palladino abba meritato il rinnovo del contratto”

Un pensiero anche sul rinnovo di Palladino: “Credo che sia giusto cosi, anche se ha commesso degli errori si merita la conferma. Nonostante tutto alla fine è sempre riuscito a trovare le soluzioni a tutti i problemi incontrati durante la stagione. Ha avuto due Fiorentine a disposizione, una da settembre a gennaio e un’altra negli ultimi mesi. Secondo me la squadra nelle ultime settimane è diventata addirittura piu forte, adesso la Fiorentina è diventata grande: quando giochi contro le grandi e vinci vuol dire che se vicino a raggiungere quel livello. A gennaio sono arrivati tanti nuovi giocatori, era normale che avesse bisogno di un periodo di assestamento”.