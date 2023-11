Diritti TV a cinque anni, De Laurentiis non ci sta: "Solo un modo per aiutare Lotito a stare in equilibrio di bilancio. Follia pura"

Come sappiamo, i diritti tv della Serie A sono stati assegnati per i prossimi cinque anni a DAZN, con Sky che avrà la possibilità di trasmettere in co-esclusiva tre partita ogni giornata. Una scelta da parte della Lega che non è proprio andata giù ad Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli, nel corso del convegno “Le nuove prospettive sulla riforma dello sport”, è tornato sull'argomento senza mezzi termini: “E' stata fatta questa scelta per aiutare Lotito, che ha bisogno dei diritti a cinque anni per stare in equilibrio di bilancio. E' una follia prendere una decisione così a lungo termine in un mondo in cui le cose cambiano ogni mese. Di fronte a certi avvenimenti è difficile non fare retro pensieri”.