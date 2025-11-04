D'Aversa e quella testata rifilata ad Henry che gli costò cara - VIDEO
La carriera di allenatore di Roberto D'Aversa, probabile, nuovo tecnico della Fiorentina, presenta anche un episodio clamoroso.
La testata
Il 10 marzo 2024, al termine di Lecce-Verona, rifilò una testata all'attaccante gialloblu Thomas Henry. Un gesto quello che giustificò dicendo di aver risposto ad una sua provocazione.
Gesto pagato caro
Un gesto quello che costò caro allo stesso D'Aversa, perché venne squalificato per quattro giornate, ma soprattutto perché il giorno successivo all'episodio, il Lecce decise di sollevarlo dall'incarico.
Potete vedere il video dell'accaduto cliccando QUI.
💬 Commenti