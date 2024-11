Spalletti: "Le emozioni mi hanno sempre guidato nel calcio: dai top player alle giovanili alla Fiorentina, sono mondi molto vicini"

Luciano Spalletti, CT della nazionale, ha parlato da Coverciano dalla Hall of Fame del calcio italiano. Il mister, che ha ringraziato tutti per il riconoscimento, si è emozionato e ha ricordato anche gli anni trascorsi nelle Giovanili della Fiorentina, trampolino di lancio per la sua prestigiosa carriera da allenatore:

“Ho provato tante emozioni grazie al calcio”

“Mi emoziona questo premio, ho dedicato tutto il tempo a questo pallone in qualsiasi categoria. Ho girato tutti gli spogliatoi e mi emoziona essere vicino a tutti i campioni che ci sono qui stasera. Non è vero che non si gode a non vincere niente, io ho sofferto quando mi sono ritirato dal calcio giocato, ho visto i campi più brutti, anche da allenatore. Ho provato le stesse emozioni sia con i calciatori top che con quelli della Fiorentina, dove ho militato nelle Giovanili. Sembrano mondi distanti ma invece sono vicinissimi, poiché sono sempre le emozioni a comandare”.